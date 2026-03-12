Edinilen bilgilere göre kaza, 11 Mart 2026 günü saat 14.00 sıralarında Ekinözü ilçesi Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. D.B. (44) idaresindeki 46 AER 275 plakalı otomobil, Ekinözü ilçe istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Y.T. (44) yönetimindeki 46 EP 275 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte 46 EP 275 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. (11) ve M.T. (11) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan Z.T. (43) isimli kadına olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılmak üzere ambulansla sevk edilen Z.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Savcılık talimatı doğrultusunda araç sürücüsü D.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.