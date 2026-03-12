Nesine 2. Lig’de Kritik Karşılaşma
Nesine 2. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş’ın temsilcisi İstiklalspor, ligin 28. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak. Mücadele AKDO Park Stadyumu’nda oynanacak.
Maçın Yayını ve Bilet Bilgileri
Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı Bi Kanal Sıfır TV üzerinden takip edebilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatı 200 TL olarak açıklandı.
Maç biletleri karşılaşma günü stat gişelerinden satışa sunulacak. Ön satışa çıkarılan biletler ise Cuma günü 12.00 – 20.00 saatleri arasında İstiklalspor Store satış noktalarından temin edilebilecek.
Kahramanmaraş’ta Tribünler Dolabilir
Kahramanmaraşlı taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada AKDO Park’ta tribünlerin dolması öngörülüyor.
İstiklalspor taraftarı, takımlarına destek vererek kritik mücadelede büyük bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.
Maç Saatinde Hava Nasıl Olacak?
Karşılaşmanın oynanacağı saatlerde Kahramanmaraş’ta hava sıcaklığının yaklaşık 13 derece olması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre:
-
🌡️ Sıcaklık: 13°C
-
💨 Rüzgar: 34 km/s
-
💧 Nem: %47
-
☔ Yağış ihtimali: %20