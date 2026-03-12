Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sadece sahada yürütülen uygulamalarla sınırlı tutmayarak eğitim faaliyetleriyle de desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen vektörle mücadele eğitim seminerleri, öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Seminer programının gerçekleştirildiği adreslerden biri de Fatmalı İlk ve Ortaokulu oldu. Okulda düzenlenen eğitimde, Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere, zararlılarla mücadelede bilimsel ve çevre dostu yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Zararlılarla Mücadelede Bilimsel Yöntemler Anlatıldı

Program kapsamında teknik personeller tarafından gerçekleştirilen sunumda, vektör olarak adlandırılan ve insan sağlığını tehdit edebilen canlıların biyolojik özellikleri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle sivrisinek, karasinek ve kemirgen gibi halk sağlığı açısından risk oluşturan canlıların yaşam döngüsü, üreme koşulları ve yayılım alanları hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Bu canlılarla mücadelede kullanılan yöntemler de bilimsel veriler ışığında anlatılarak öğrencilerin konuya dair farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Büyükşehir’in Sahadaki Çalışmaları Tanıtıldı

Seminerde ayrıca Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yılın 12 ayı aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında uygulanan ilaçlama yöntemleri, çevre dostu mücadele teknikleri ve hayata geçirilen yeni projeler hakkında öğrencilere kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplumsal Bilinçlenmenin Önemi Vurgulandı

Uzman ekipler tarafından yapılan bilgilendirmede, vektörle mücadelenin yalnızca ilaçlama faaliyetlerinden ibaret olmadığı, çevresel tedbirlerin ve toplumsal bilinçlenmenin de en az uygulamalar kadar önemli olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda özellikle çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesinin, toplum genelinde farkındalığın artmasına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Büyükşehir’e Eğitim Teşekkürü

Gerçekleştirilen seminerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatmalı Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fatma Soysal, “Okulumuz konumu itibariyle hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, sulama havuzlarının bulunduğu bir bölge. Vektörle mücadele konusunda öğretmenler olarak bizler de elimizden geldiğince öğrencilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz ancak bu noktada Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu eğitimin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz bugün edindikleri bilgileri ailelerine ve çevrelerine aktaracak ve bu eğitim çok daha geniş bir kitleye ulaşacak” dedi. İngilizce Öğretmeni Kübra Keskin ise, “Büyükşehir Belediyemizin vektörle mücadele birimi okulumuzda çok faydalı bir seminer gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz vektörle mücadele konusunda oldukça bilgilendi. Çocuklar da bugün öğrendiklerini çevresine aktararak aslında herkes vektör konusunda bilinçlenmiş olacak. Büyükşehir Belediyemize bu eğitim desteği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.