iPhone 20 Tasarımından Öne Çıkanlar

Dört Tarafı Kavisli Tam Ekran

iPhone 20’nin en dikkat çekici özelliği, dört kenarı da kavisli ve tamamen çerçevesiz ekran tasarımı olacak. Görünür çentik, kamera deliği ya da sensör kesintisi bulunmayan bu yapı, Apple’ın şimdiye kadar geliştirdiği en iddialı ekran tasarımı olarak gösteriliyor.

Bu tasarım için ön kamera, Face ID sensörleri ve diğer donanımların tamamen ekran altına gizlenmesi, ekran paneli devrelerinin ise bükülerek yeni bir mimariyle üretilmesi gerekiyor.

LG’den Dev Ekran Yatırımı

Apple’ın bu ileri teknoloji ekran talebi, tedarikçileri de harekete geçirdi. Kore merkezli LG’nin, yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla üretim tesislerini yenilemeye hazırlandığı belirtiliyor. LG’nin, özellikle nem birikimini önleyen ince film kapsülleme teknolojisi üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Ekran Altı Face ID Dönemi Başlıyor

Apple’ın tamamen çerçevesiz iPhone’a geçiş sürecinde, ekran altı Face ID teknolojisini önce iPhone 18 serisi ve olası katlanabilir iPhone modellerinde test edeceği de gelen bilgiler arasında. Apple’ın bir diğer büyük ekran tedarikçisi Samsung’un da benzer teknolojiler için üretim kapasitesini artırdığı belirtiliyor.

iPhone Tarihinde Yeni Bir Dönem

iPhone 20, yalnızca yeni bir model değil; Apple için tasarım anlayışının yeniden tanımlandığı bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şirketin, 20. yıl özel modeliyle akıllı telefon pazarında estetik ve teknoloji çıtasını bir kez daha yukarı taşımayı hedeflediği değerlendiriliyor.