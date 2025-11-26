OpenAI, platformunda önemli bir güncellemeye giderek tüm kullanıcılara ayrı bir mod değiştirmeye gerek kalmadan sohbetlerinde Ses Modu kullanabilme imkânı sundu. Artık kullanıcılar bir konuşmayı metinle başlatabilecek, isterlerse aynı sohbet içinde tek dokunuşla sesli olarak devam edebilecek.

Bu özellik, özellikle aynı anda başka işle uğraşan, klavye kullanmakta zorlanan veya hızlı iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Modlar Arası Geçiş Kalktı

Önceki sürümlerde metin ve ses arasında geçiş yapmak için farklı ekranlara yönelmek gerekiyordu. Yeni güncellemeyle:

Metin ve ses aynı pencerede birleşti ,

Sohbet ekranı fotoğraf, belge ve dosya yükleme desteğini korudu,

Kullanıcı deneyimi kesintisiz hâle getirildi.

OpenAI, Ses Modu’nun ilk olarak iki yıl önce kullanıma sunulduğunu hatırlatırken, geçen yıl tanıtılan Gelişmiş Ses Modu’nun kullanıcılar tarafından “büyük bir sıçrama” olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yeni entegrasyon ise bu iki özelliği tek bir akıcı sistemde birleştirerek önemli bir adım atmış oldu.

Bu gelişmeyle birlikte OpenAI, ChatGPT deneyimini daha hızlı, daha esnek ve daha erişilebilir bir hâle getirirken, yapay zekâ destekli sohbetlerde metin–ses entegrasyonunda yeni bir standart oluşturdu.