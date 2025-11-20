İşbirliği kapsamında 50 binden fazla NVIDIA GPU çözümü kullanılacak ve Samsung’un üretim süreçleri tamamen yapay zekayla entegre edilecek. Yeni nesil yarı iletkenler, mobil cihazlar ve robotik teknolojiler bu altyapı sayesinde daha hızlı geliştirilecek.

Akıllı Üretim ve Dijital İkiz Teknolojisi

AI Megafactory, tasarım, üretim, operasyon ve kalite kontrol süreçlerini tek bir akıllı ağda birleştiriyor. Dijital ikiz teknolojileri ve NVIDIA Omniverse ile desteklenen platform, üretimi hızlandırarak daha hassas ve verimli hale getirecek.

25 Yıllık İşbirliği Yeni Boyut Kazanıyor

Samsung ve NVIDIA’nın 25 yılı aşkın işbirliği, HBM4 ve diğer ileri bellek çözümleri ile yapay zekaya dayalı üretim tesisine taşınıyor. Bu sayede geleceğin yapay zeka uygulamaları için kritik altyapı sağlanmış olacak.

Hesaplamalı Litografi ve Robotik Uygulamalar

NVIDIA cuLitho ve CUDA-X kütüphaneleri kullanılarak optik yakınlık düzeltme (OPC) süreçleri hızlandırıldı. Ayrıca AI Megafactory’de, NVIDIA Jetson Thor ve RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition platformları ile akıllı robotik uygulamalar üretim süreçlerine entegre edilecek.

AI-RAN ile Mobil Ağlara Yapay Zeka

Samsung, yapay zekayı mobil ağlarla birleştiren AI-RAN teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Bu teknoloji, endüstriyel otomasyon, insansız hava araçları ve robotik sistemlerin akıllı ve gerçek zamanlı veri işlemesini sağlayacak.

Türkiye’de ve Dünyada Yapay Zeka Ekosistemi

Samsung ve NVIDIA, AI-RAN ve AI Megafactory gibi girişimlerle hem yapay zeka hem de mobil iletişim alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor. Tesis ve teknoloji altyapıları, küresel ölçekte yapay zeka ve yarı iletken üretiminde öncü bir rol oynamayı hedefliyor.