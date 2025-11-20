Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde yaptığı açıklamada, Google Cloud ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin Türkiye’nin dijital altyapısını ve yapay zeka ekosistemini güçlendireceğini duyurdu.

Yapay Zeka Yatırımları Hız Kazandı

Yılmaz, yapay zekanın yatırım hacmi ve altyapı ölçeği açısından hızlı bir büyüme gösterdiğini belirterek, 2024 yılında yapay zeka girişimlerine yapılan küresel yatırımın bir önceki yıla göre %52 artarak 131,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve yeni eylem planı çerçevesinde insan kaynağının geliştirilmesi, üretken yapay zeka, büyük dil modelleri, Ar-Ge ve uluslararası işbirliklerinin artırılması öncelikli hedefler arasında.

Siber Güvenlik ve Veri Egemenliği Öne Çıkıyor

Bulut altyapısının veri egemenliği ve siber güvenlik açısından kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bir ülkenin kendi veri merkezleri üzerinden verisini işleyebilmesi, uluslararası yatırım çekme kapasitesini ve bölgesel dijital üs olma potansiyelini artırıyor” dedi. Siber tehditlerin karmaşıklaştığı günümüzde güçlü bir siber güvenlik mimarisi inşa ettiklerini belirtti.

3 Milyar Dolarlık Stratejik Yatırım

Hiper ölçekli bulut bölgesi kapsamında Turkcell 1 milyar, Google Cloud 2 milyar dolar yatırım yapacak. Yılmaz, bu yatırımın Türkiye’yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü konumuna taşıyacağını söyledi. Ayrıca veri güvenliğini sağlamak için Egemen Bulut altyapısının Türkiye’ye taşınacağını ve kurumların verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebileceğini ifade etti.

Girişimcilik ve Ekosistem Üzerindeki Etkisi

Bu ortaklığın girişimcilik ekosistemini destekleyeceğini, start-up’ların büyümesini hızlandıracağını ve Türkiye’nin bölgesel veri üssü konumunu güçlendireceğini vurgulayan Yılmaz, projenin ekonomik ve teknolojik çarpan etkisi yaratacağını belirtti.