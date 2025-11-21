Elektrikli Araç Uzun Süre Kullanılmayınca Batarya Deşarj Olur Mu?

Evet, elektrikli araç bataryaları zamanla kendiliğinden deşarj olur. Bunun nedeni:

Lityum-iyon bataryaların doğal enerji kaybı ,

Araç içi elektronik sistemlerin düşük enerji tüketimi ,

Batarya yönetim sisteminin (BMS) sürekli çalışması ,

Aşırı sıcak ve soğuk havanın batarya kimyasını etkilemesi.

Modern lityum-iyon bataryalar düşük deşarj oranına sahip olsa da, yine de aylar içerisinde belirli oranda enerji kaybı yaşanır.

%50 seviyede bırakılan bir EV bataryasının tamamen tükenmesi genellikle 8–12 ay sürer.

Kullanılmayacak Elektrikli Araç Kaç Yüzde Şarj ile Bırakılmalı?

Uzun süre park edilecek elektrikli araçlarda ideal şarj seviyesi %50–%80 arasıdır.

Bunun nedenleri:

%100 dolu batarya, hücrelerde gerilimi artırarak kimyasal yıpranmaya yol açabilir.

%0 batarya, derin deşarj riski nedeniyle kalıcı hasar bırakabilir.

Araç üreticilerinin çoğu (Tesla, Hyundai, Renault, BMW) uzun süreli bekleme durumlarında orta seviyede şarj bırakılmasını tavsiye eder.

Elektrikli Araç Bataryası Uzun Süre Şarj Edilmezse Ne Olur?

Uzun süre hiç şarj edilmeyen ya da tamamen boş kalan bataryalarda derin deşarj meydana gelebilir. Bu durum EV bataryaları için en riskli senaryodur.

Olası sonuçlar:

Batarya kapasitesinde kalıcı azalma

Şarj olurken hücre direncinin artması

Bataryanın tamamen şarj kabul etmemesi

Servis müdahalesi gerektiren arızalar

Eğer araç bir yıl boyunca hiç kullanılmamış ve batarya tamamen boşalmışsa, araç kendi başına çalışmayabilir. Bu durumda çekici yardımıyla şarj istasyonuna götürmek gerekebilir.

Uzun Süre Kullanılmayacak Elektrikli Araçların Bataryası Nasıl Korunur?

✔ 1. %50–%80 Şarj Seviyesinde Bırakın

En güvenli aralık budur.

✔ 2. Aracı Sıcak/Soğuk Ortamlardan Koruyun

Aşırı sıcak → batarya kimyasını bozar

Aşırı soğuk → şarj tutma kapasitesini düşürür

✔ 3. Periyodik Şarj Kontrolü Yapın

1–2 ayda bir şarj seviyesini kontrol etmek yeterlidir.

✔ 4. Araç Elektroniğini Minimuma İndirin

Mümkünse düşük enerji tüketen modlar aktif edilebilir.

Elektrikli Araçlarda Batarya Sağlığını Korumak Neden Önemli?

Uzun süre kullanılmayan araçlarda batarya kaynaklı sorunlar:

Yüksek maliyetli batarya değişimi,

Aracın hiç açılmaması,

Şarj kaybı nedeniyle arıza uyarıları,

Yol yardımına ihtiyaç duyulması gibi sonuçlara yol açabilir.

Bu nedenle elektrikli araç sahiplerinin batarya sağlığını koruyan kasko ve ek teminatlar tercih etmeleri de önemlidir.