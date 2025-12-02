Kurum tarafından yapılan açıklamada, Dyson’ın Türkiye pazarındaki satış ve pazarlama uygulamalarının "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında ihlal teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla inceleme yürütüleceği belirtildi.

Ön araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda açılan soruşturmada, şirketin paralel ithalatı engelleyip engellemediği ve ürünlere ilişkin yeniden satış koşullarına müdahale edip etmediği araştırılacak.

Dyson’ın Türkiye’de kablolu ve kablosuz süpürgeler, hava temizleyicileri, saç bakım cihazları, el kurutma makineleri, aydınlatma ürünleri ve giyilebilir teknoloji ekipmanları gibi geniş bir ürün gamıyla faaliyet gösterdiği biliniyor.

Rekabet Kurumu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla şirketlerin uygulamalarını yakından takip ediyor. Dyson soruşturması da bu kapsamda dikkat çeken dosyalar arasında yerini aldı.

Soruşturmanın sonuçları, hem tüketiciler hem de teknoloji perakendecileri açısından önemli etkiler doğurabilir.