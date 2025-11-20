Platform, destek sayfasında yayımladığı açıklamada, kullanıcıların beğendikleri içerikleri uygulama içinden paylaşarak sohbet edebileceğini belirtti. Resmî açıklamada özellik henüz “doğrudan mesajlaşma” olarak adlandırılmasa da, işlevsel olarak kullanıcıların birbirleriyle içerik paylaşımı yapabilmesini sağlıyor.

Şimdilik Sadece İki Ülkede Test Ediliyor

TechTimes’ın aktardığı bilgilere göre, özellik şu an yalnızca İrlanda ve Polonya’da test ediliyor. Test programına 18 yaş ve üzeri kullanıcılar katılabiliyor. YouTube, gelen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra özelliğin dünya genelinde kullanıma açılıp açılmayacağına karar verecek.

Yıllardır Talep Edilen Bir Yenilik

YouTube, doğrudan mesajlaşmanın kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biri olduğunu belirtiyor. Platform, 2017 yılında duyurduğu ve 2018’de web sürümüne eklediği DM sistemini, kullanımın azlığı gerekçesiyle bir yıl sonra kaldırmıştı. Ardından odağını Stories ve diğer sosyal formatlara kaydırmıştı. Ancak Stories desteği de 2023’te sona erdirildi.

Yeni Test ile Etkileşim Artırılacak

YouTube, yeniden başlatılan test sürecinin platformda kullanıcı etkileşimini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Özellik, başarılı bulunursa kısa süre içinde dünya çapında kullanıma sunulabilir.