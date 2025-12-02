Serdar Bursalı’nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda bu hafta, kentin spor kulüplerindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Programa İstiklal Spor Yöneticisi Yavuz Karaçay ve Uludaz SK Asbaşkanı Mustafa Yalçın konuk olarak katılarak hem kulüplerinin mevcut durumlarını hem de şehrin spor vizyonunu değerlendirdi. Konuklar, Kahramanmaraş’ta sporun gelişimi için yapılan altyapı yatırımlarından genç sporculara yönelik projelere kadar pek çok konuda önemli bilgiler paylaştı.

Programda ayrıca kulüplerin ekonomik yapıları, sezon hedefleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri de detaylı şekilde ele alındı. Hem amatör hem profesyonel branşlarda Kahramanmaraş’ın yükselişe geçmesi için yapılması gerekenler tartışılırken, spor camiasının ortak hareket etmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Spor 46, her hafta olduğu gibi bu hafta da şehirde sporun nabzını tutarak izleyicilere güncel, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirme sundu. Program, spor severlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.