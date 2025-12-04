Hanifi Toptaş başkanlığında sürdürülen hizmetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, “Herkes İçin Hizmet” anlayışıyla ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek için sahada aralıksız görev yaptı.

Yeniyapan, Kurtlar, Tekir, Altınova, Cüceli ve Sarımollalı mahallelerinde yol kumlama çalışmaları gerçekleştirilerek özellikle yağışlı dönemlerde bozulan yolların daha güvenli ve kullanışlı hâle gelmesi sağlandı.

Kurucaova, Celilli, Yenidemir ve Fatmalı Yeşilkent mahallelerinde yeni yol açım ve imar yollarının oluşturulmasıyla ulaşım ağının genişletilmesine katkı sunuldu.

Döngele ve Zeytindere mahallelerinde yol temizliği yapılırken, Zeytindere’nin yeni açılan yollarında da kapsamlı bir düzenleme çalışması yürütüldü.

Döngel Mahallesi’nde üç ayrı bölgede parke tamiratı gerçekleştirilerek mahalle içi ulaşımın konforu artırıldı. Topçalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen büz boru atımıyla yağış sularının kontrollü akışı sağlanarak olası yol bozulmalarının önüne geçildi.

Rahmacılar Mahallesi’nde yol ve şarampol temizliği yapılarak hem güvenlik hem de görüntü bütünlüğü açısından önemli bir iyileştirme sağlandı.

Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen samanlık yangınına ise belediye ekipleri hızlıca müdahale ederek vatandaşlara gereken desteği sağladı. Yaşanan olay sonrası bölge temizlenip güvenli hâle getirildi.