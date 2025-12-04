Beyaz Tv’nin Akılda kalsın programına konuk olan Ünal, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmelere CHP’nin verdiği tepkilere yönelik açıklamalarda bulunarak deliller ortada dedi.

Konuşmasının devamında Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasının cumhurbaşkanlığı adaylığı ile alakasının olmadığını söyleyen Ünal, “Aksine bu hukuki süreç başlayacağı için cumhurbaşkanlığı kalkanını kullandı” ifadesine yer verdi.

Ünal, asrın felaketinde 90 gün depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta olduğuna dikkat çekerek yaşanan felaketin büyüklüğüne ve yapılan çalışmalara değindi.

Son olarak Ünal, hava savunma sistemlerine de değinerek Türkiye’nin bu noktadaki başarılarını anlattı.

“Bayrağımız altında birleşen ve başarılarımıza sevinen herkes bizim kardeşimizdir” dedi.