27 Kasım 2025 tarihinde merkez, Afşin ve Elbistan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1.122 paket kaçak sigara, 188 kutu TAPDK bandrolsüz makaron ve 9,260 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Öte yandan, 03 Aralık 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalarda 15 litre etil alkol ve 12 litre kaçak viski ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
KOM ekipleri, halk sağlığı ve ekonomik güvenliği tehdit eden kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.