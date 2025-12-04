Kahramanmaraş’ta inme vakalarına hızlı ve koordineli müdahale edebilmek amacıyla HG Hospital bünyesinde kurulan İnme ve Anevrizma Merkezi hizmete başladı.

Merkez, 7 gün 24 saat çalışan ekibi, acil görüntüleme altyapısı ve girişimsel tedavi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Ani gelişen felçlerde her saniyenin değerli olduğunu belirten Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Yaşin, inmenin beyne giden kan akımının aniden durmasıyla ortaya çıkan kritik bir durum olduğunu söyledi.

HG Hospital İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sedat Yaşin: “Her dakikada yaklaşık 1,9 milyon sinir hücresi kaybediliyor. İnmede en önemli faktör zaman. Hastanın ne kadar erken başvurduğu tedavi şansını doğrudan etkiliyor.” dedi.

Merkezde hastanın başvuru süresine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

İlk 4,5 saat içinde gelen hastalarda pıhtıyı eritici ilaç tedavisi mümkün olurken, zaman ilerlediğinde damar içinden pıhtının çıkarıldığı mekanik trombektomi yöntemi devreye giriyor.

İnmenin sık nedenlerinden biri olan karotis – yani şah damarı darlığı da merkezde takip ediliyor. Darlığa bağlı plaklar beyinde damar tıkanıklığına yol açabildiği için, hastalara stentleme, cerrahi yönlendirme ve düzenli doppler takipleri uygulanıyor.

Merkezin önemli alanlarından biri de beyin damarlarındaki baloncuklaşma olarak bilinen anevrizmalar. Coilleme, flow-diverter stent ve Y-stent gibi güncel girişimsel yöntemler, uygun hastalarda uygulanabiliyor.

HG Hospital İnme ve Anevrizma Merkezi; 7/24 hazır ekibi, Acil CT/CTA/MR görüntüleme imkanları, Endovasküler işlem odası, Yoğun bakım desteği ile hızlı müdahale için yapılandırıldı.