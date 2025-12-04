Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, sınav maratonundaki gençlerin ilham bulması adına düzenlediği “Motivasyon Günleri” programlarını sürdürüyor.

Türkoğlu ve Pazarcık’taki buluşmaların ardından bu kez Afşin’de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin en çok takip edilen eğitim koçlarından biri olan Gri Koç olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan içerikleri, yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla gençler arasında güçlü bir etki yaratan Müftüoğlu, Afşin’deki gençlere sınav sürecine dair kritik ipuçları sundu.

Afşin Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Program salonunu dolduran öğrenciler, Gri Koç’un paylaştığı deneyim ve önerileri büyük bir ilgiyle takip etti.

Müftüoğlu, sınav döneminde en çok ihtiyaç duyulan motivasyon, konsantrasyon, zaman yönetimi ve çalışma planlaması konularında kapsamlı bilgiler verdi.

Eğitim koçu Müftüoğlu, dikkati arttırmaya yönelik pratik yöntemler, sınav öncesi ve sınav anında uygulanabilecek rahatlama teknikleri, farklı disiplinleri birleştiren öğrenme yöntemleri, zamanı doğru kullanmaya yönelik somut planlama önerileri gibi unsurları öğrencilere aktardı.

Müftüoğlu’nun sınava hazırlanan gençlere yönelik aktardığı tavsiyeler, gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişim yolculuğunda önemli bir rehber niteliği taşıdı.

Etkinliğin sınav sürecine daha bilinçli ve hazırlıklı girmelerine katkı sağlayacağını ifade eden Nida Nihan Götürler, “Sınav sürecimizde motivasyon ve hazırlığımıza yardım eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Gri Koç’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Gri Koç’un tavsiyelerine uyarak başarıya ulaşacağına inandığını söyleyen Emişnur Kalender ise, “Sınav stresimizi azaltmak ve motivasyonumuzu yükseltmek için imkân sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Gri Koç’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.