Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kesintisiz sürdürülen alt ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Su ve kanalizasyon yenilemeleri, asfalt onarımları ve yol açma çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerde, trafik düzeninin etkilenmemesi için kapsamlı önlemler alınıyor.

Bu doğrultuda, çalışmaların sürdüğü güzergâhlara ilişkin yönlendirmeler, alternatif geçiş rotaları ve geçici kapanmalar güncel olarak paylaşılıyor.

Dijital trafik bilgilendirmesi aktif kullanılıyor

Günlük yol çalışma programları, hem Büyükşehir Belediyesinin resmî sosyal medya hesapları aracılığıyla hem de KMBB Cep Trafik uygulaması üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Uygulama; trafik yoğunluğu, sahadaki anlık durumu ve yönlendirmeleri gerçek zamanlı sunarak sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

KMBB Cep Trafik ücretsiz indirilebiliyor

Vatandaşların ulaşım planlamalarını rahatça yapabilmeleri için dijital bilgilendirmelerin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, uygulamanın Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olduğu hatırlatıldı.