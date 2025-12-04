Eğitim programında sağlıklı beslenmeden ergenlik dönemindeki psikolojik değişimlere, akran ve siber zorbalıktan hijyenin önemine kadar birçok başlık ele alındı.

Program kapsamında Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler öğrencilere günlük beslenme düzeninin önemi, doğru gıda tercihleri ve zararlı beslenme alışkanlıklarının etkileri hakkında bilgiler verdi. Psikolog Seda Taşhan Çelik ise ergenlik sürecindeki duygusal değişimler, akran ilişkileri ve siber zorbalıkla mücadele konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Eğitim Hemşiresi Arzu Karakuş da hijyen kuralları ve kişisel bakımın sağlık üzerindeki etkilerini örneklerle anlattı.

Sunumlara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, soru-cevap bölümüyle merak ettikleri konulara yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Bahçeşehir Koleji yönetimi, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.