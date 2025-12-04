Çorum’un Oğuzlar ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Yılmaz Erdem’den (59) acı haber geldi. Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda Erdem’in cansız bedeni Obruk Barajı gölünde bulundu.

Arama çalışmaları barajda yoğunlaştı

Ceviz üretimi yapan ve özel sektörden emekli olduğu öğrenilen Erdem, 2 Aralık’ta ilçeye 3 kilometre mesafedeki bağ evine gitmek üzere evden çıkmış, geri dönmeyince arama başlatılmıştı.

AFAD, jandarma, belediye ve komando timlerinin katıldığı aramalara, Samsun Emniyeti’nin dalgıç ekipleri de destek verdi.

Sabah saatlerinde yapılan taramada Erdem’in bedeni gölde tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Arama sürecinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Erdem’in bağ evinin yanındaki eve girip yaklaşık 20 dakika sonra ayrıldığı anlar yer aldı. Bu görüntülerin ardından ekipler baraj bölgesine yöneldi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erdem’in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne otopsi için gönderildi.

Evli ve dört çocuk babası olan Erdem’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.