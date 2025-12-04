Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinden (ASFAT) yapılan açıklamada, "TCG Akhisar"ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Böylece Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu. Bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"ASFAT'ın, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, Türkiye’nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost-müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür.

ASFAT ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek, bu başarıların ardı gelecektir."