Türkiye’de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret için takvim resmen başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini 12 Aralık saat 14.00’te yapılacak ilk toplantıya davet etti.

Toplantı, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Komisyon yapısı değişiyor mu?

Mevcut yapıda işçi–işveren–hükümet taraflarından 5’er temsilci olmak üzere toplam 15 üye yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl belirlenen net 22 bin 104 TL asgari ücrete TÜRK-İŞ’in tepki göstermesinin ardından, komisyonun yapısı tartışma konusu olmuştu.

Bu kapsamda hükümet kanadının temsil sayısının 1’e düşürülmesi önerildi.

TÜRK-İŞ, yeni düzenlemenin resmileşmesinin ardından toplantıya katılıp katılmayacağını açıklayacak.

Mevcut Asgari Ücret

İşçi Açısından Tutar Brüt asgari ücret 26.005,50 TL Net asgari ücret 22.104,67 TL

İşveren Açısından Tutar Toplam maliyet 30.621,48 TL SGK primi 4.095,87 TL İşsizlik sigorta fonu 520,11 TL

Gözler açıklanacak rakamlarda

Ekonomik koşullar, enflasyon ve alım gücü göz önünde bulundurulduğunda yeni asgari ücretin ne kadar olacağı büyük merak konusu. Aralık ayındaki ikinci toplantıda rakamların masaya gelmesi bekleniyor.