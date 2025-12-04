Türkiye, son yıllarda hem bölgesel hem de küresel ölçekte diplomatik etkisini artıran bir ülke olarak dikkat çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik konularda arabuluculuk yapan, insani diplomasi atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, 2026 yılında üç büyük uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak.

Planlamaya göre, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP31 Zirvesi İstanbul’da, ana konferans etkinlikleri ise Antalya’da gerçekleştirilecek. COP31’e yaklaşık 196 ülkenin lideri ile binlerce katılımcının gelmesi bekleniyor. Böylece Türkiye, iklim diplomasisinin de yön vericilerinden biri olacak.

Temmuz ayında Ankara, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yapacak. Savunma politikalarının ve güvenlik stratejilerinin masaya yatırılacağı zirve, dünya gündeminde geniş yer bulacak.

Ayrıca Türkiye, etkin rol aldığı Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ni de ağırlayacak. Bu organizasyonla birlikte Türk dünyası iş birlikleri daha da güçlendirilecek.

Bu üç dev zirve, Türkiye’nin uluslararası diplomasi, ekonomi ve çevre politikalarında merkez ülke konumunu pekiştirecek.