Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Dün ons altındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 5 bin 740 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla gram altın 5 bin 718 TL, çeyrek altın 9 bin 476 TL, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 TL seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 189 dolar bandına çekildi.

Uzmanlar, ABD’de açıklanan istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimini daha erken gündeme alabileceği beklentisini artırdığını belirtiyor. Ancak altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmede yatırımcıların kar satışları da etkili oldu.

Analistler, bugün ABD işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi perakende satışları ve yurt içi reel efektif döviz kuru verilerinin altın piyasasında yön belirleyici olabileceğini ifade ediyor.