Gram Altın Ay Başından Bu Yana Değer Kaybetti

Aralık ayının ilk gününden bu yana ons altındaki dalgalanmalar iç piyasaya da yansıdı. Son verilere göre gram altın, ay başına kıyasla 43,42 TL gerileyerek yüzde -0,75 oranında değer kaybı yaşadı. Bu düşüş kısa vadeli bir geri çekilme olarak değerlendirilirken analistler, piyasadaki sakin seyrin geçici olabileceğine dikkat çekiyor.

Yılbaşından Bu Yana Yüzde 91,77 Artış

Yılbaşından bugüne bakıldığında ise tablo tamamen farklı. 2025’e 2.994,70 TL seviyesinden giriş yapan gram altın, yıl içinde gösterdiği güçlü performansla 2.748,3 TL değer kazanarak yüzde 91,77 artış gösterdi. Böylece altın, enflasyonist ortamda en çok tercih edilen güvenli liman olma özelliğini bu yıl da pekiştirmiş oldu.

Son Bir Yılda Yüzde 94,54 Değer Kazandı

Son bir yıllık süreçteki yükseliş ise daha belirgin. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 2.952,08 TL olan gram altın fiyatı, bugün 5.743,02 TL seviyesine ulaşarak yüzde 94,54 oranında değer kazandı. Bu güçlü performans, altının uzun vadede yatırımcısını korumaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, küresel faiz politikaları, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerinin altın fiyatlarında belirleyici olacağını belirtiyor. Yatırımcıların, kısa vadeli dalgalanmaları fırsat olarak değerlendirebileceği yönünde görüşler de öne çıkıyor.