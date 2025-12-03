Fiyatı En Çok Artan Ürünler

Açıklanan tabloya göre, ay boyunca fiyatı en fazla artan ürün grubu evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Evcil hayvan mamaları ve bakım ürünlerindeki fiyat artışı, kasım ayında yüzde 17’ye yaklaşarak listenin zirvesine yerleşti.

Bu artışı, hava yoluyla yolcu taşımacılığı yüzde 14,27 ile takip ederken, paket turlarda ise yüzde 12,79 oranında yükseliş görüldü.

Gıda tarafında öne çıkan kalemlerden patates yüzde 6,9, margarin yüzde 6,59, hasta bezi gibi sağlık ürünleri yüzde 6,01 ve tereyağı yüzde 5,89 oranında zamlanarak ilk 10 artış listesine girdi.

Fiyatı En Çok Azalan Ürünler

Fiyatı en çok düşen ürün grubunda ise taze sebzeler (patates hariç) yer aldı. Kasım ayında sebze fiyatlarında yüzde 9,52 oranında gerileme yaşandı. Bunu, tavuk eti yüzde 8,64, yumurta yüzde 8,38, taze balık yüzde 7,07 ve konaklama hizmetleri yüzde 5,2 düşüşle izledi.

Kasım ayı fiyat hareketleri, özellikle gıda, ulaşım ve turizm kalemlerinde dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığını ortaya koyarken, tüketicilerin en çok günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerdeki değişimden etkilendiği görüldü.