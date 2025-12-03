Kamuda görev yapan üst düzey yöneticilerin maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenleme daha TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Buna göre, kamu bürokrasisinin kritik noktalarında görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, müfettişler ve kariyer meslek uzmanları 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam alacak. Düzenleme TBMM Genel Kurulu’ndan da geçerse ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme, yalnızca merkez teşkilatında görev yapan belirli unvanları kapsıyor. Bu nedenle taşra teşkilatında yer alan gelir uzmanı, il göç uzmanı, milli emlak uzmanı gibi kadrolar zamdan yararlanamayacak.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları da kapsam dışında bırakıldı.

Yapılacak seyyanen zamdan yararlanacak unvanlar arasında;

TBMM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, büyükelçiler, bakanlık müşavirleri, il müdürleri, valiler, başmüfettişler, iç denetçiler, yasama uzmanları, konsolosluk ve ihtisas memurları, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri gibi pek çok kritik görev bulunuyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan bazı personele ayrıca en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılması planlanıyor.

Düzenlemenin Genel Kurul’dan geçmesi halinde kamu yönetimi içinde önemli bir gelir farkı oluşması ve tartışmaların büyümesi bekleniyor.