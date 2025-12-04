Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne hafif düşüşle başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 7,76 puan gerileyerek 11.029,06 puana indi ve yüzde 0,07 değer kaybetti. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 11.036,82 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,12 artışla güne pozitif başlarken; sektör bazlı en güçlü yükseliş yüzde 0,40 ile madencilikte gerçekleşti. Finansal kiralama faktoring ise yüzde 7,62 düşüşle günün en çok gerileyen sektörü oldu.

Analistler, ABD’den gelen makroekonomik verilerin gelecek hafta Fed faiz indirimi beklentilerini artırmasına rağmen, jeopolitik risklerin küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bugün piyasalarda yurt içinde reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışları ve ABD işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri destek, 11.100 ve 11.200 seviyeleri ise direnç konumu olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.