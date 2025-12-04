Altın piyasasındaki dalgalanmaların gölgesinde kalan gümüş, son haftalarda dikkat çekici bir fiyat hareketiyle yeniden gündemde. Geçtiğimiz ay yaşanan düzeltmenin ardından kısa süreli bir geri çekilme görülse de, gümüş tekrar yükselişe geçti.

Ayın ikinci günü itibarıyla piyasada 81–82 TL bandında işlem gören gümüş için beklentiler giderek güçleniyor.

Uzmanlar yıl sonuna umutlu bakıyor

Piyasa analistleri, küresel talep artışı ve jeopolitik gelişmelerin fiyatları desteklediğini belirterek:

“Gümüş, yıl sonuna kadar 88–90 TL aralığını test edebilir.” yorumunu yapıyor.

Küçük yatırımcı gümüşe yöneldi

Düşük maliyetle yatırım yapma fırsatı sunan gümüş, son dönemde özellikle küçük yatırımcı tarafından tercih ediliyor.

Uzmanlar, küçük yatırımcıların bile imkânları ölçüsünde gümüşe yönelmesinin uzun vadede kazanç sağlayabileceği görüşünde.