Petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında belirsizliği sürdürürken, indirim dönemi yerini tekrar zamlara bıraktı.
Benzin ve motorinde son günlerde yaşanan indirimlerin ardından bu kez otogaza zam geldi.
Zamlar-İndirimler ardı ardına geldi
Son haftalarda pompada fiyatlar sık sık değişmişti:
🔹 Motorine
• 25 Ekim: +3,04 TL
• 7 Kasım: +2,07 TL
• 25 Kasım: –2,44 TL indirim
• 28 Kasım: –2,11 TL indirim
🔹 Benzine
• 15 Kasım: +1,14 TL
• 21 Kasım: +1,84 TL
• 28 Kasım: –0,73 TL indirim
Ancak yaşanan indirim süreci kısa sürdü…
Otogaza 80 kuruş zam
Gece yarısı itibarıyla LPG otogaza 80 kuruşluk zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı yeniden 28 TL’nin üzerine çıktı.
4 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
(İllere göre değişiklik gösterebilir)
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
-
Benzin: 33,72 TL
-
Motorin: 36,40 TL
-
Otogaz (LPG): 28,10 TL
📍 Ankara
-
Benzin: 34,14 TL
-
Motorin: 36,85 TL
-
Otogaz: 28,55 TL
📍 İzmir
-
Benzin: 34,33 TL
-
Motorin: 37,01 TL
-
Otogaz: 28,55 TL
Sektör temkinli: “Dalgalanma sürecek”
Uzmanlar, petrolün küresel fiyat seyrine ve döviz hareketine bağlı olarak fiyatların bir süre daha dalgalı ilerleyeceğini belirtiyor.