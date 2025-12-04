Petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında belirsizliği sürdürürken, indirim dönemi yerini tekrar zamlara bıraktı.

Benzin ve motorinde son günlerde yaşanan indirimlerin ardından bu kez otogaza zam geldi.

Zamlar-İndirimler ardı ardına geldi

Son haftalarda pompada fiyatlar sık sık değişmişti:

🔹 Motorine

• 25 Ekim: +3,04 TL

• 7 Kasım: +2,07 TL

• 25 Kasım: –2,44 TL indirim

• 28 Kasım: –2,11 TL indirim

🔹 Benzine

• 15 Kasım: +1,14 TL

• 21 Kasım: +1,84 TL

• 28 Kasım: –0,73 TL indirim

Ancak yaşanan indirim süreci kısa sürdü…

Otogaza 80 kuruş zam

Gece yarısı itibarıyla LPG otogaza 80 kuruşluk zam yapıldı. Böylece otogaz fiyatı yeniden 28 TL’nin üzerine çıktı.

4 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

(İllere göre değişiklik gösterebilir)

📍 İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 33,72 TL

Motorin: 36,40 TL

Otogaz (LPG): 28,10 TL

📍 Ankara

Benzin: 34,14 TL

Motorin: 36,85 TL

Otogaz: 28,55 TL

📍 İzmir

Benzin: 34,33 TL

Motorin: 37,01 TL

Otogaz: 28,55 TL

Sektör temkinli: “Dalgalanma sürecek”

Uzmanlar, petrolün küresel fiyat seyrine ve döviz hareketine bağlı olarak fiyatların bir süre daha dalgalı ilerleyeceğini belirtiyor.