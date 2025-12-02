Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz tüketimi artarken, tasarruflu ve güvenli kullanım yöntemleri yeniden gündemde. Uzmanlara göre yalnızca oda sıcaklığını 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturasını yüzde 7 azaltıyor. Bu küçük ama etkili önlemler, hem aile bütçesine hem de enerji verimliliğine önemli katkı sağlıyor.

Kış Aylarında Enerji Tasarrufuna İlgi Arttı

Doğal gaz ve elektrik tüketiminde artış yaşanan bu dönemde alınacak basit tedbirler, iklim değişikliğiyle mücadeleye de destek oluyor. İdeal oda sıcaklığının 20–22°C arasında tutulması, ısı kaybını azaltan perde kullanımı ve peteklerin önünün kapatılmaması, uzmanların ilk önerileri arasında yer alıyor.

Kombi sıcaklığının gece düşürülmesi, konut izolasyonunun güçlendirilmesi ve düzenli bakım yapılması da tasarrufu artıran başlıca yöntemler olarak öne çıkıyor.

Uzman: “Termostatı 1 derece düşürmek yüzde 7 tasarruf sağlar”

Başkentgaz İç Tesisat Müdürlüğü'nden Makine Mühendisi Taha Kayapınar, doğal gazın en verimli yakıt olduğunu belirterek tasarruf için kritik tavsiyelerde bulundu:

Yoğuşmalı kombi tercih edilmeli.

Peteklerin önü kesinlikle kapatılmamalı.

Oda termostatı kullanmak yakıt kontrolünü artırır.

Kayapınar, “Termostatı 1 derece düşürmek, doğal gaz faturasında %7 tasarruf sağlar. Çok soğuk havalarda kombiyi kapatmak yerine düşük ayarda çalıştırmak daha kontrollü bir tüketim sunar” dedi.

Bacalı kombilerde menfez hayati önem taşıyor

Başkentgaz Acil Müdahale Müdürlüğü Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer, özellikle bacalı kombi kullanılan evlerde havalandırmanın kapatılmaması gerektiğini vurguladı:

Bacalı kombide ortamdan hava alınır; menfezin kapatılması zehirlenme riski doğurur.

Baca temizliklerinin her yıl yapılması gerekir.

Ocağın ve kombinin çelik örgülü fleksi hatla bağlanması güvenlik açısından zorunludur.

Alev emniyet sistemi bulunan ocaklar gaz kaçağı riskini en aza indirir.

Acil bir durumda 187 Doğal Gaz İhbar Hattı aranarak gazın ortamdan kesilmesi ve havalandırma yapılması gerektiğini belirtti.

Sayaç değişimi ve güvence bedeli hakkında bilgilendirme

Başkentgaz Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Ersin Sağlam, sık arıza yapan eski elektronik sayaçların mevzuat gereği değiştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Yeni sayaç takılırken talep edilen güvence bedeli yasal bir uygulamadır. Aboneler bu tutarı 6 taksit ile ödeyebilir. Abonelik sonlandırıldığında ise bedel TÜFE güncellemesiyle iade edilir. Tüm işlemler mobil uygulama veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.”