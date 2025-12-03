Türkiye’de konut kiralarında yasal zam üst sınırı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK’in yayımladığı verilere göre 12 aylık enflasyon %35,91 olarak hesaplandı. Böylece aralık ayında kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı da %35,91 oldu.

Özellikle büyükşehirlerde kira artışlarının yakından takip edildiği bu dönemde, açıklanan oranla birlikte ocak ayına sayılı günler kala kiracılar yeni kira tutarlarını hesaplamaya başladı. Mevcut kira üzerinden yapılan artış, kiracı–ev sahibi anlaşmazlıklarının önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

Aralık Ayı Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Örnek hesaplamaya göre;

Mevcut kira: 12.000 TL

Zam oranı: %35,91

Zam tutarı: 4.309,2 TL

Yeni kira: 16.309 TL

Farklı Kira Seviyelerine Göre Güncel Zamlı Tutarlar

Aralık ayı itibarıyla geçerli olacak bu oran, Türkiye genelinde kira sözleşmesi yenilenecek milyonlarca kişi için bağlayıcı nitelikte. Ev sahipleri bu oranı aşamazken, kiracılar da sözleşme yenileme döneminde yasal üst sınırı referans alarak artış talep edebilir.