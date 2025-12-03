Memur ve emeklilerin ocak zammı için kritik öneme sahip 5 aylık enflasyon farkı, kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) duyurduğu kasım enflasyonu aylık yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-kasım dönemini kapsayan 5 aylık süreçte memur ve emeklilerin alacağı zam farkı ortaya çıktı.

Toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkına göre belirlenen memur maaşlarıyla birlikte memur emeklilerinin zam hesaplamasında, ilk aşama tamamlanmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon verisine göre zam alacak.

TÜİK verilerine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon artışları sırasıyla;

Bu rakamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kesinleşen zam oranı %11,20 oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı bu veri üzerinden şekillendi.

Aralık ayı TÜFE verisinin de açıklanmasıyla birlikte memur maaşları, memur emeklisi maaşları ve SSK–Bağ-Kur emeklilerinin ocak 2026 zam oranları kesin olarak netleşecek.