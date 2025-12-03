HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki denetimde şüphelendikleri otomobil, hafif ticari araç ve kamyoneti durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, 3 sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA