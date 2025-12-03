Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı
Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki denetimde şüphelendikleri otomobil, hafif ticari araç ve kamyoneti durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, 3 sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA