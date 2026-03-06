Hatay'da otomobilin kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Serinyol 100. Yıl İlkokulunda teneffüse çıktığı sırada 2. sınıf öğrencisi Ali Hamis'in boğazına yiyecek kaçtı.
O sırada dersten çıkan öğretmen Nazime Demiray, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.
Demiray'ın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA