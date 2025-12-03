Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek olan 5 aylık enflasyon farkına kilitlenmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri, zam oranının büyük bölümünü şekillendiriyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında enflasyon 0,87 oldu. Yıllık bazda ise enflasyon 31,07'ye geriledi.

Ekim ayı TÜFE verilerine göre;

Aylık enflasyon: %2,55

Yılbaşından bu yana (Aralık 2024'e göre): %28,63

Yıllık enflasyon: %32,87

On iki aylık ortalamalar: %37,15 olarak kaydedildi.

2025 yılının ikinci yarısında enflasyon şu şekilde ilerledi:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım ve aralık verilerinin de açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak.

Ekonomistler, mevcut tabloyu değerlendirerek yılın ikinci yarısında kümülatif enflasyonun yüzde 30’un üzerine çıkmasının kesin olduğunu belirtiyor. Bu durum, memur ve emekli maaşlarında çifte haneli artışların kaçınılmaz olacağına işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, ocak zammı için hazırlıklarını hızlandırdığı bilinirken, zam oranının özellikle düşük maaşlı emekliler açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.