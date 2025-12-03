TFF’nin resmi açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor ve Göztepe, çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna gönderildi.
Derbinin faturası ağır oldu
Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sevklerin merkezinde yer aldı.
-
Fenerbahçe, “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketler” nedeniyle PFDK’de.
-
Futbolcu Mert Hakan Yandaş, hakaret nedeniyle;
-
Stat Müdürü Ali Bozan ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline sevk edildi.
Galatasaray cephesinde ise;
-
Kulüp, benzer ihlallerden dolayı PFDK’ye gönderilirken,
-
İkinci Başkan Metin Öztürk, “futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar” sebebiyle,
-
Performans analisti Serhat Doğan ise sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle disipline sevk edildi.
Beşiktaş ve diğer kulüpler de listede
Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı, “futbolun itibarını zedeleyen açıklamalar” nedeniyle PFDK’ye gönderildi. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fatih Karagümrük maçındaki tezahüratlar sebebiyle disipline sevk edildi.
Diğer sevkler:
-
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret,
-
Samsunsporlu Joe Mendes, kırmızı kart,
-
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kurulda ifade verecek.
1. Lig ve 2. Lig’den de çok sayıda sevk
Amed Sportif, Vanspor, Boluspor, Sarıyer, Bandırmaspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçına çıkmadığı için PFDK’ye sevk edildi.