ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Kura çekimi 5 Aralık 2025 Perşembe — TSİ 20.00’de Washington’da gerçekleştirilecek.

48 takımla yapılacak ilk Dünya Kupası olacak turnuvada, şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı kazandı. Grup kuralarında torbalar FIFA sıralamasına göre belirlendi.

Türkiye’nin Dünya Kupası Yolu

A Milli Takım, Avrupa play-off turunda mücadele edecek:

Yarı final: Türkiye — Romanya (26 Mart 2026)

Final: Kazanırsa deplasmanda Slovakya/Kosova (31 Mart 2026)

Türkiye play-off’u geçerse turnuvada 4. torbada yer alacak.

2026 Dünya Kupası Torbaları

🥇 1. Torba (Ev sahipleri + en güçlüler)

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

🥈 2. Torba

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

🥉 3. Torba

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

🥇🥇 4. Torba

Türkiye play-off sonrasında bu torbada..

Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek),

Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk),

Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve

Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti),

FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve

FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

Kuralar Sonrası Maç Takvimi Açıklanacak