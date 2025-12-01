FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, son 11 resmi maçında yenilgi yaşamadı.
Sarı-lacivertliler ligde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.
-
Fenerbahçe’nin puanı: 31
-
Galatasaray’ın puanı: 32
Fenerbahçe galip gelirse liderliğe yükselecek.
DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
📍 Yer: Şükrü Saraçoğlu Stadı
📺 Yayın: beIN SPORTS 1 – canlı
Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.
FENERBAHÇE’DE SON DURUM
-
Eksik bulunmuyor.
-
Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski sakatlıktan dönse de maç eksiği nedeniyle ilk 11’de beklenmiyor.
-
Sarı kart sınırı: Jayden Oosterwolde
GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR
Süper Lig'de 13 maçta 10 galibiyet alan Galatasaray, Kadıköy’e lider gidiyor.
GALATASARAY’DA KRİTİK EKSİKLER
Aşağıdaki 7 oyuncu derbide forma giyemeyecek:
-
Wilfried Singo
-
Ismail Jakobs
-
Kaan Ayhan
-
Berkan Kutlu
-
Roland Sallai (cezalı)
-
Eren Elmalı (cezalı)
-
Metehan Baltacı (cezalı)
Torreira sarı kart sınırında.
ÜÇ OYUNCU DÖNDÜ
-
Victor Osimhen
-
Mario Lemina
-
Yunus Akgün
Yunus yüksek risk nedeniyle ilk 11’de düşünülmüyor.
MUHTEMEL 11’LER
🟡🔵 FENERBAHÇE
Ederson
Semedo – Skriniar – Oosterwolde – Levent
İsmail – Alvarez
Nene – Asensio – Kerem
Duran
🔴🟡 GALATASARAY
Uğurcan
Sanchez – Lemina – Abdülkerim – Kazımcan
Torreira – Sara
Sane – İlkay – Barış Alper
Osimhen
İki takım 404. kez karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, 149 galibiyetle rekabette önde; Galatasaray’ın 130 galibiyeti bulunuyor.