FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, son 11 resmi maçında yenilgi yaşamadı.
Sarı-lacivertliler ligde namağlup tek takım konumunda bulunuyor.

  • Fenerbahçe’nin puanı: 31

  • Galatasaray’ın puanı: 32

Fenerbahçe galip gelirse liderliğe yükselecek.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
📍 Yer: Şükrü Saraçoğlu Stadı
📺 Yayın: beIN SPORTS 1 – canlı

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

  • Eksik bulunmuyor.

  • Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski sakatlıktan dönse de maç eksiği nedeniyle ilk 11’de beklenmiyor.

  • Sarı kart sınırı: Jayden Oosterwolde

GALATASARAY LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 13 maçta 10 galibiyet alan Galatasaray, Kadıköy’e lider gidiyor.

692D29C3B9F2A286 W1200Xh906

GALATASARAY’DA KRİTİK EKSİKLER

Aşağıdaki 7 oyuncu derbide forma giyemeyecek:

  • Wilfried Singo

  • Ismail Jakobs

  • Kaan Ayhan

  • Berkan Kutlu

  • Roland Sallai (cezalı)

  • Eren Elmalı (cezalı)

  • Metehan Baltacı (cezalı)

Torreira sarı kart sınırında.

ÜÇ OYUNCU DÖNDÜ

  • Victor Osimhen

  • Mario Lemina

  • Yunus Akgün

Yunus yüksek risk nedeniyle ilk 11’de düşünülmüyor.

MUHTEMEL 11’LER

🟡🔵 FENERBAHÇE

Ederson
Semedo – Skriniar – Oosterwolde – Levent
İsmail – Alvarez
Nene – Asensio – Kerem
Duran

🔴🟡 GALATASARAY

Uğurcan
Sanchez – Lemina – Abdülkerim – Kazımcan
Torreira – Sara
Sane – İlkay – Barış Alper
Osimhen

İki takım 404. kez karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, 149 galibiyetle rekabette önde; Galatasaray’ın 130 galibiyeti bulunuyor.