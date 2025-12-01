Ligde gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Onikişubat Belediyespor, taraftar desteğini arkasına alarak çıktığı karşılaşmada oyuna baştan sona hükmetti. Etkili servis organizasyonları, güçlü hücum varyasyonları ve bloklardaki başarı, temsilcimizin üstünlüğünü perçinledi.

Setlerde rakibini oyuna ortak etmeyen Onikişubat Belediyespor, sahadan net bir 3-0 galibiyetle ayrılarak ligdeki yenilmezlik unvanını korudu. Maç sonrası teknik ekip ve oyuncular, serinin devamı için moral depoladı.

Onikişubat Belediyespor, bir sonraki hafta oynayacağı mücadele öncesi çalışmalarını sürdürürken, taraftarlar takımın bu performansıyla sezonda iddialı konumunu güçlendirdiğini belirtti.