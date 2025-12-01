Afşin Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Afşin Kültür Sanat Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İncesaz Şarkıları” konseri yoğun ilgi gördü.

Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Beyzadeler Orkestrası, Türk müzik tarihinde özel bir yere sahip İncesaz’ın sevilen eserlerini seslendirdi.

Balıkçılar, Gümüş, Çok Aşığın Var Diyorlar, Balat, Mazi Kalbimde Bir Yaradır ve Güzel Günler gibi hafızalara kazınan şarkıların söylendiği gecede izleyiciler de koroya eşlik ederek atmosfere renk kattı.

Nostaljik ve duygusal bir repertuvarla hazırlanan program, müzikseverlere geçmişten günümüze uzanan keyifli bir yolculuk sundu. Salonun tamamen dolduğu konsere katılanlar, performansların ardından sanatçıları uzun süre alkışladı.