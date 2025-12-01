Afşin Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Afşin Kültür Sanat Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İncesaz Şarkıları” konseri yoğun ilgi gördü.

Thumbnail İncesaz Şarkıları Konseri (1)

Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Beyzadeler Orkestrası, Türk müzik tarihinde özel bir yere sahip İncesaz’ın sevilen eserlerini seslendirdi.

Thumbnail İncesaz Şarkıları Konseri (2)

Balıkçılar, Gümüş, Çok Aşığın Var Diyorlar, Balat, Mazi Kalbimde Bir Yaradır ve Güzel Günler gibi hafızalara kazınan şarkıların söylendiği gecede izleyiciler de koroya eşlik ederek atmosfere renk kattı.

Şekerli vakfı, yangın mağdurunu yalnız bırakmadı
Şekerli vakfı, yangın mağdurunu yalnız bırakmadı
İçeriği Görüntüle

Thumbnail İncesaz Şarkıları Konseri (5)

Nostaljik ve duygusal bir repertuvarla hazırlanan program, müzikseverlere geçmişten günümüze uzanan keyifli bir yolculuk sundu. Salonun tamamen dolduğu konsere katılanlar, performansların ardından sanatçıları uzun süre alkışladı.