Döngel Mahallesi’nde uzun yıllar kullanılan eski köprünün dar ve yıpranmış yapısı nedeniyle risk oluşturan geçiş, yerini 22 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, modern ve dayanıklı bir köprüye bıraktı.

8 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yeni yapı, hem günlük yaşamı kolaylaştırdı hem de bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı sundu. Mahalle Muhtarı Ali Küpeli, köprünün yıllardır beklenen bir ihtiyaç olduğunu belirterek Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Göksun’un Temurağa ve Hacıömer mahallelerine ulaşımı sağlayan, yarım asırlık köprünün yerine ise 40 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa edildi.

15 milyon TL’lik yatırımla tamamlanan proje, bölgedeki ulaşım güvenliğini ve konforunu önemli ölçüde artırdı. Temurağa Muhtarı Nezir Gökkaya da hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, bu iki yatırımla hem kırsal mahallelerin ulaşım standardını yükseltmiş hem de vatandaşların yıllardır beklediği önemli altyapı ihtiyaçlarını karşılamış oldu.