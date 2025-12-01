Türk sinemasının sevilen isimlerinden Murat Cemcir hakkında hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarla geniş bir kitle tarafından tanınan 49 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Cemcir, çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. Durumu kötüleşince yakınları ambulans çağırdı ve ünlü oyuncu apar topar Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TV programı 2. Sayfa’nın özel haberine göre, hastaneye ulaştığında yapılan ilk kontrollerde iç kanama şüphesi üzerine acil müdahalede bulunuldu. Doktorların kontrolü altında olan oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Hastaneden veya oyuncunun yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.