Oktay Kaynarca'nın sunduğu ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda yer alan genç yarışmacı, daha ekrana gelir gelmez sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüz hatları, kaş yapısı, saç modeli ve genel tarzıyla dikkat çeken genç isim, ünlü oyuncu Meret Ramazan Demir'e benzetildi.

İzleyiciler tarafından “Yalı Çapkını’nın yıldızı Mert Ramazan Demir’e birebir benziyor” yorumlarıyla viral oldu.

Tanıtımın yayınlanmasının ardından özellikle X (Twitter) platformunda paylaşımlar arka arkaya gelirken, kullanıcılar benzerliği esprili paylaşımlarla gündeme taşıdı. Kimi “Mert Ramazan Demir'in kayıp kardeşi bulundu” derken, kimi de “Dizi setinden yarışmaya ışınlanmış” diyerek mizahi yorumlarda bulundu.

Gözler şimdi pazar günü yayınlanacak yeni bölüme çevrilmiş durumda. Yarışmacının ekrana çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yeni yorumların gelmesi ve gündemin yeniden hareketlenmesi şimdiden kesin gibi görünüyor.