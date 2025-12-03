Geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği ve bu nedenle yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Hastaneden yapılan açıklama ise hayranlarını sevindirdi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, Murat Cemcir’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulgular yoğun bakım ihtiyacı doğurmuş ve yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır.”

Başhekim Uzun, kanamanın 3 gündür tekrarlamadığını ve oyuncunun durumunun iyiye gittiğini belirterek şu bilgileri ekledi:

“Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’ nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.”

49 yaşındaki oyuncunun tedavisinin bir süre daha kontrol altında sürdürüleceği öğrenildi.