'Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı 'Ethem' karakteri ile hafızalara kazınan tiyatronun dev ismi Zihni Göktay, üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybetmiş eşinin vefatının ardından zorlu bir dönemden geçmişti.

79 yaşındaki usta sanatçının, kısa süre sonra bu kez de Fenerbahçe'de yaşadığı evin yıkılmasının ardından Göktay, yaşamına huzurevinde devam etme kararı aldı.

Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi birçok projede rol alan ve sanat dünyasının saygın isimlerinden biri olan Göktay'ın bu yeni hayat düzeni, hem sevenleri hem de tiyatro camiasında büyük bir üzüntü yarattı.