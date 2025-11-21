Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin Kanal D' nin ilgiyle izlenen aşiret dizisi Uzak Şehir'in parodisi ekranlara geldi. Oyunculardan Evliya Aykan'ın Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat Albora karakterini taklit etmesi büyük ilgi görüp sosyal medyada gündem oldu.

Programın sosyal medya hesaplarından Evliya Aykan'ın makyajla Sadakat karakterine dönüştüğü anlar yayınlandı.

Dizinin Sadakat'i Gonca Cilasun'un tepkisi merak edilirken, kendisini canlandıran Evliya Aykan'ın performansına tepkisiz kalmadı. Cilasun, fragmana, gülerek cevap verdi.