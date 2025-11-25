Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’dan acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Karatay’ın vefatını, Prof. Dr. Karatay sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, sevenlerine başsağlığı mesajı ileten Karatay, eşinin vefatını “büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Cenaze Programı Açıklandı

Karatay Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

Dr. Ali Başak Karatay Kimdir?

1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’nin New York eyaletindeki Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı ve akademik çalışmalarını uzun yıllar bu alanda sürdürdü. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Akademik dünyada saygın bir yeri olan Dr. Ali Başak Karatay, Türkiye’de felsefe eğitimine yaptığı katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınıyordu. Vefatı, eğitim ve bilim camiasında büyük üzüntü yarattı.