Yayınlanan Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı, dizinin ana gerilim hattını oluşturan aşk üçgeninde tansiyonun ne kadar yükseleceğini gözler önüne seriyor. Boran'ın kendine gelmesiyle birlikte, Mardin topraklarında dengeler tamamen alt üst oluyor. Fragmanın en çarpıcı anlarından biri, Boran'ın Alya'ya "Sen benim karımsın!" çıkışı oluyor.

Boran'ın uyanması, yalnızca Alya'nın değil, tüm Albora ailesinin hayatını derinden sarsıyor. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşen Boran, geçmişin hesabını kesmekte kararlı.

Alya, Boran'a karşı değişmez inancını sürdürürken, arada kalan Cihan ise duygularına ne kadar engel olmaya çalışsa da başarılı olamayacak gibi görünüyor.

Fragmanın bir diğer önemli detayı ise küçük Cihan karakterinin babasıyla (Boran) ilk kez yüzleşmesi oluyor. Bu karşılaşma, hem duygusal hem de dramatik açıdan yeni bölümün en can alıcı sahnelerinden biri olacak.

Yeni Bölüm Ne Zaman? Neler Olacak?

Uzak Şehir 40. bölüm, bu büyük yüzleşme, aşk çıkmazı ve gizli hakikatlerle dolu gelişmeleriyle önümüzdeki Pazartesi akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

Aşiret topraklarında büyük bir krize yol açması beklenen Boran'ın kararları karşısında, Cihan'ın sessiz kalmayacağı da fragmanla verilen güçlü sinyaller arasında. Ozan Akbaba (Cihan Albora) ve Sinem Ünsal (Alya Albora) hayranları, karakterlerinin bu zorlu süreçte nasıl bir yol izleyeceğini büyük bir merakla bekliyor.

Uzak Şehir 40. Bölüm fragmanını hemen izlemek için Kanal D ve dizinin resmi YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.