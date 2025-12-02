MasterChef Türkiye 2025’te final heyecanı giderek artarken, yarışmanın ikinci ceket sahibi de belli oldu.

Gecenin ilk etabında yarışmacılardan mango ve biberiye temalı yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Yapılan değerlendirme sonrası puanlamalar şöyle oluştu:

Sezer: 22 puan

Sümeyye: 24 puan

Gizem: 20 puan

Özkan: 18 puan

Hakan: 16 puan

Barış: 15,5 puan

Mert: 9 puan

Bu etabın ardından yarışmacılar, Şef Osman Sezener’in imza tabağı olan "Kereviz kebap ve karides" yemeğini hazırlamak üzere ikinci oyuna geçti.

İkinci etap puanları açıklandı

Şeflerin gecenin sonunda verdiği toplam puanlamalar ise şu şekilde sıralandı:

Sezer: 49,5 puan

Özkan: 46,5 puan

Sümeyye: 46 puan

Gizem: 40,5 puan

Hakan: 38 puan

Barış: 38 puan

Mert: 34 puan

Bu sonuçla MasterChef Türkiye 2025’in ikinci ceket sahibi Sezer oldu.

MasterChef’te ilk ceketi kazanan isim olan Çağatay’ın ardından, ikinci ceketi alan Sezer yarışmada büyük bir avantaj elde etti. Rekabetin iyice kızıştığı final haftasında, Sezer’in aldığı yüksek puanlar hem şefleri hem de izleyicileri etkiledi.

Yarışmada kalan 7 yarışmacı arasındaki mücadele giderek sertleşirken, alınan bu sonuç final tablosunu da daha net bir hale getirdi.