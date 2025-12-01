Geçtiğimiz hafta Ayla'nın veda etmesiyle Gizem, Sümeyye, Özkan, Barış, Hakan, Mert, Sezer ve Çağatay ilk 8'e adını yazdıran yarışmacılar olmuşlardı. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde son 8'e kalan yarışmacılar ilk etapta chili biber ve hurmayı birleştirerek bir tabak hazırladılar.

İkinci etapta ise Türkiye'de ilk ve tek "üç bıçak" almış olan şef Maksut Aşkar yarışmaya konuk oldu. Yarışmacılardan Maksut Aşkar'ın imza yemeği, kendi usulüyle hazırladığı tavuk kadınbudu tarifini yapması istendi. 7 aşamalı tarif yarışmacıları epey zorladı.

İlk Ceketin Sahibi Belli Oldu!

İkinci etapta Barış 39.5 puan, Sümeyye 45 puan, Gizem 46 puan, Mert 46 puan, Hakan 47 puan, Sezer 48 puan, Özkan 50 puan, Çağatay ise 52 puan aldı. MasterChef'te ilk ceketi alan isim Çağatay oldu.